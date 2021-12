La definizione e la soluzione di: La frogia dei cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NARICE

Curiosità : La frogia dei cavalli

in particolare i cavalli, sia gli esseri umani. Nel focolaio epidemico del 2002 sono stati registrati 15.000 casi solo nei cavalli. L'impatto dell'infezione ... Significato narice

narice s. f. lat. tardo naricae pl.. – In anatomia comparata, ciascuna delle aperture attraverso cui le cavità nasali dei cavità nasali sono separate da un setto completo, n. pervie, quelle in cui tale setto presenta un’apertura. Narice falsa, estroflessione della pelle che si nota all’interno delle CATEGORIA: ANATOMIA narice s. f. lat. tardo naricae pl.. - anat. ciascuna delle due aperture esterne del naso ? fam. buco del naso, ? lett. frogia. Definizione Treccani

