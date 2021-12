La definizione e la soluzione di: Frittata di patate alta e spagnola spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORTILLA

tortilla ‹tortìl'a› s. f., sp. der. di torta1, nome generico di qualunque alimento di forma schiacciata (pl. tortillas). – Tipica frittata spagnola, costituita da fette di patate ammorbidite in olio e poi fritte con uova e, in varie ricette, con ingredienti diversi (cervella, baccalà, ecc.).

