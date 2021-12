La definizione e la soluzione di: È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERNICE

Curiosità : e fresca sulla panchina dove non ci si puo sedere

La panchina (diminutivo di panca) è un elemento dell'arredo urbano: si tratta di un sedile fisso che può ospitare più persone ed è solitamente situato ... Significato vernice

vernice s. f. lat. tardo veronice «resina, albero resinoso» (lat. mediev. vernica, . di educazione ma in fondo è un villano; ha modi signorili, talvolta, ma è solo una vernice. 4. Vernissage (v.). ? Dim. vernicétta, in usi region. e fam., crema o lucido da scarpe vernice s. f. lat. tardo veronice 'resina, albero resinoso', dal gr. bereníke, beroníke. - 1. sostanza colorante capace di coprire una superficie con una sottile pellicola colore dare una mano di c., pittura, tinta. ? lacca, smalto. 2. estens. pelle verniciata, lucida: scarpe, borsa di v. copale, pop. coppale. 3. estens., iron. cosmetico Definizione Treccani

