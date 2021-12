La definizione e la soluzione di: Il Frank youtuber, volto di TV e cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MATANO

Curiosità : Il Frank youtuber, volto di TV e cinema

5 milioni e mezzo di euro ed ha dato il via alla carriera cinematografica di Frank Matano e di altri youtuber. Da febbraio ad aprile 2014 è protagonista ... Significato matano

Neologismi (2020) lenzuolata s. f. 1. Fila di lenzuola stese ad asciugare. 1a. Insieme di lenzuoli esposti in segno di protesta. 2. In senso figurato, fila di cose molto lunga; per estensione, articolo di giornale , 12 luglio 2007, Economia) • tit. Lenzuolata di nomine al Tg1, Alberto Matano caporedattore ad personam. (Gianluca Vacchio, Specialista.tv, 12 aprile 2019) • Dalle lenzuolate Definizione Treccani

Altre definizioni con frank; youtuber; volto; cinema; Il brillante Brooks di frank enstein Junior; Un indimenticato frank ; Brooks: ha diretto frank enstein junior; Iniziali della frank lin; Un appellativo formale rivolto al rettore; L uccello conosciuto come avvolto io degli agnelli; Compreso o volto a un fine determinato; Viso, volto ; I Vittorio e Cristian del cinema italiano; Il Riz compositore di colonne sonore per il cinema ; Nome d arte della star del cinema Archibald Leach; È proprio del film per i critici cinema tografici; Cerca nelle Definizioni