La definizione e la soluzione di: Il Francis criminale della mala milanese anni 70. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TURATELLO

Curiosità : Il Francis criminale della mala milanese anni 70

dalla Mala. Inizia a compiere piccole truffe e alcune rapine in banca finché entra nel giro del potente boss della Milano dell'epoca, Francis Turatello ... Significato turatello

Definizione Treccani

