La definizione e la soluzione di: I franchi... traditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRATORI

Curiosità : I franchi... traditori

Il traditore è un film del 2019 diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore ... Significato tiratori

tiratóre s. m. (f. -trice) der. di tirare. – 1. il governo è caduto per il voto contrario (o per l’astensione) di un gruppo di franchi tiratori. 2. ant. Briglia, e, al plur., redini: il mio auriga, vedendo il pericolo in cui io CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

