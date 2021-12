La definizione e la soluzione di: La Francesca della pallavolo italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PICCININI

Curiosità : La Francesca della pallavolo italiana

CEV. Francesca Piccinini, su legavolleyfemminile.it, Lega Pallavolo Serie A femminile. (EN) Francesca Piccinini, su Olympedia. (EN) Francesca Piccinini ... Significato piccinini

Neologismi (2008) orionino s. m. e agg. Seguace dell’insegnamento di san Luigi Orione e Madagascar. (Osservatore romano, 30 dicembre 2007, p. 6) • tit. Al religioso orionino Gaetano Piccinini il titolo di «Giusto fra le nazioni» per l’aiuto agli ebrei negli anni Definizione Treccani

Altre definizioni con francesca; della; pallavolo; italiana; francesca , una delle registe della serie Gomorra; Diminutivo di francesca ; Lo erano Paolo e francesca ; __ della francesca , pittore del 400; Minerale all interno della matita; La Jenner modella e sorellastra di Kim Kardashian; Il terzo libro della Bibbia cristiana; Il volante della bicicletta; La pallavolo giocata sulle spiagge; Un tempo a pallavolo ; La moviola che si richiede nella pallavolo ing; Nella pallavolo , il colpo a polsi uniti; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana ; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917; Nota marca italiana di pneumatici; Emma della canzone italiana ; Cerca nelle Definizioni