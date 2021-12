La definizione e la soluzione di: Il foro civile dell antica Roma, ora a Palestrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRENESTE

CuriositĂ : Il foro civile dell antica Roma, ora a Palestrina

Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero romano, Roma, 2008, ISBNÂ 978-88-430-4677-5. Lo Cascio, E., Roma imperiale. Una metropoli antica, ... Significato preneste

prenestino agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Praenestinus. – Relativo o appartenente all’antica di Roma e a sud di Tivoli ; via P., via che portava anticam. da Roma a Preneste, oggi da Roma a Palestrina; quartiere P., uno dei quartieri della Roma odierna, sviluppatosi lungo Definizione Treccani

