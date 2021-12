La definizione e la soluzione di: Le forbici del giardiniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CESOIE

Curiosità : Le forbici del giardiniere

deprecativa" (Isella) per invitare la forbice-tempo a non cancellare (recidendolo, come se le cesoie da giardiniere tagliassero una fotografia per eliminarne ... Significato cesoie

roditóre s. m. der. di rodere. – 1. (f. -trice) Chi, o che, rode, per lo più con funzione di attributo: tarlo r.; cesoie roditrici, nella tecnica, cesoie in acciaio al nichelcromo, usate per tagliare e sagomare lamiere e tubi di abbigliamento Persone - Bustaia; camiciaia; costumista; creatore di moda o stilista; crestaia; ?gurinista; fotomodella, indossatrice o mannequin o modella, top model; magliaia, maglierista; modellista; , di vestiario, biancheria, vestito; aghetto; ago; busto; cartamodello; centimetro, metro; cesoie, forbici; ditale; fettuccia; ?gurino; ?lo cucirino; grogrè o gros-grain Definizione Treccani

