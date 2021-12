La definizione e la soluzione di: Fondato, imperniato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BASATO

Curiosità : Fondato, imperniato

cultura del dono, indica un sistema economico fondato sul valore d'uso degli oggetti e dei beni, e imperniato attorno al reciproco scambio (una economia ... Significato basato

Neologismi (2008) occhio bionico loc. s.le m. Sistema per la visione artificiale basato University of New South Wales, a Sidney, si preparano ad impiantare sull’uomo un occhio bionico basato su un microchip. (Arena, 3 settembre 2002, p. 34) • Si chiama Argus II ed è sbagliato agg. part. pass. di sbagliare. - 1. a. fatto, eseguito male: un tiro s. errato, di lavoro e sim. malfatto. fam. azzeccato, giusto, . adatto, adeguato, opportuno. felice. b. che non è messo a frutto perché basato su un errore di scelta: una vita s. sciupato, sprecato. bruciato, distrutto. ? GIUSTO Definizione Treccani

