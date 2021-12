La definizione e la soluzione di: Fondale che non presenta rocce o scogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SABBIOSO

Curiosità : Fondale che non presenta rocce o scogli

Alle ore 21:45:07 la suddetta nave da crociera impattò contro il gruppo di scogli noti come le Scole, nei pressi dell'Isola del Giglio, in Italia. La nave ... Significato sabbioso

sabbióso agg. lat. sabulosus, der. di sabulum «sabbia». – 1. Ricco di sabbia, costituito prevalentemente di sabbia: terreno s.; una spiaggia sabbiosa. 2. Che ha consistenza di sabbia, che si sgretola con grande facilità: una pietra sabbiosa. sabbioso sa'b:joso agg. lat. sabulosus, der. di sabulum 'sabbia'. - 1. ricco di sabbia, costituito prevalentemente di sabbia: terreno s.; una spiaggia s. arenoso, renoso. 2. estens. che ha consistenza di sabbia, che si sgretola con facilità: una pietra s. farinoso, friabile. compatto Definizione Treccani

