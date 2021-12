La definizione e la soluzione di: In fisica possono essere viscosi o ideali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLUIDI

Curiosità : In fisica possono essere viscosi o ideali

meno viscosi se vengono agitati o in qualche maniera messi in movimento. reopettici sono fluidi che diventano più viscosi se vengono agitati o in qualche ... Significato fluidi

Neologismi (2008) misinterpretazione s. f. Interpretazione errata, fraintendimento. virgolette non sono parentesi: un conto è, della «realtà», mettere a fuoco i fluidi fondamentali – come insegna la scienza – attraverso la complessità interattiva del rapporto tra ermetico er'm?tiko dal lat. mediev. hermeticus, der. del nome del dio Hermes, Ermete pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. filos. che riguarda l'alchimia e la ricerca della . 2. fig. a. chiuso perfettamente, in modo da impedire qualsiasi passaggio di fluidi a tenuta stagna, stagno. b. che risulta difficile da comprendere, da interpretare Definizione Treccani

Neologismi (2008) misinterpretazione s. f. Interpretazione errata, fraintendimento. virgolette non sono parentesi: un conto è, della «realtà», mettere a fuoco i fluidi fondamentali – come insegna la scienza – attraverso la complessità interattiva del rapporto tra ermetico er'm?tiko dal lat. mediev. hermeticus, der. del nome del dio Hermes, Ermete pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. filos. che riguarda l'alchimia e la ricerca della . 2. fig. a. chiuso perfettamente, in modo da impedire qualsiasi passaggio di fluidi a tenuta stagna, stagno. b. che risulta difficile da comprendere, da interpretare Definizione Treccani