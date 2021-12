La definizione e la soluzione di: Fine, di buon gusto, distinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEGANTE

Curiosità : Fine, di buon gusto, distinto

scopo di causare l'ilarità attraverso la violazione di regole non scritte di buon gusto, esso è usato in letteratura e in altri campi, con l'intento di spingere ... Significato elegante

elegante agg. dal lat. elegans -antis, der. di eligere sportivo o da mattina o da ufficio e sim., che non ha cioè pretese di eleganza); una elegante fuoriserie; un mobile e.; una e. rilegatura; un edificio di linee e.; una via, un elegante dal lat. elegans -antis, der. di eligere 'scegliere'. - ¦ agg. 1. a. che rivela cura e buon gusto senza affettazione, con riferimento all'acconciatura e all' ¦ avv., fam. 1. in modo elegante, con riferimento all'acconciatura e all'abbigliamento ELEGANTEMENTE 1. a. 2. in modo elegante, con riferimento al modo di scrivere o di Definizione Treccani

