Il finanziatore sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 7 lettere : SPONSOR

Curiosità : Il finanziatore sportivo

membro del Parlamento del Regno Unito per il Partito Conservatore, promotore e finanziatore di iniziative sportive. Fu creato baronetto nel 1917.. Allen Andrews ... Significato sponsor

sponsor ‹spònsë› s. ingl. dal lat. sponsor «garante, mallevadore» e nel lat. ‹spònsë?›), usato in ital. al masch. invar. (e per lo più con pronuncia ‹spònsor›). 1. – Azienda, società commerciale, ente o singola persona che sostiene finanziariamente una 'sp?ns?, it. 'sp?nsor s. ingl. dal lat. sponsor 'garante, mallevadore', usato in ital. al masch. - comm. società commerciale, ente o singola persona che sostiene finanziariamente una manifestazione, una trasmissione radiotelevisiva e sim., per ricavarne pubblicità: fare da s. al restauro Definizione Treccani

