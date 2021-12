La definizione e la soluzione di: Il filosofo cristiano del Dialogo con Trifone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIUSTINO

Curiosità : Il filosofo cristiano del Dialogo con Trifone

stato un martire cristiano, filosofo e apologeta di lingua greca e latina, autore del Dialogo con Trifone, della Prima apologia dei cristiani e della Seconda ... Significato giustino

giustino (o iustino) s. m. der. del nome della giustizia, presente nella prima moneta come leggenda (in latino) e nella seconda come tipo. – 1. Moneta del valore di mezzo carlino fatta coniare da Ferdinando I d’Aragona negli anni 1459-60 con la leggenda Iusticia et fortitudo mea. 2. Moneta d’ Definizione Treccani

Altre definizioni con filosofo; cristiano; dialogo; trifone; Il filosofo presunto autore del Tao te ching; La sua fenomenologia è un opera del filosofo Hegel; Lo Sgalambro filosofo e paroliere per Battiato; Il grande filosofo di Mileto; I Kuntz, gruppo di cristiano Godano; Leggendario ordine cristiano esoterico segreto; Uomo creato dal Dio cristiano : a __ e somiglianza; L'amore cristiano ; La fine del dialogo ; Un riquadro nel PC c'è quella di dialogo ; Un dialogo serrato; Un dialogo filosofico di Platone;