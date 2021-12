La definizione e la soluzione di: Un film di Tinto Brass con Francesca Dellera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPRICCIO

Tinto Brass, all'anagrafe Giovanni Brass (Milano, 26 marzo 1933), è un regista, sceneggiatore, montatore e scrittore italiano, considerato il maestro del ... Significato capriccio

caprìccio s. m. dall’ant. caporiccio. – 1. a. ti salta, ora); levare, cavare un c., soddisfarlo; fare passare i c.; essere pieno di capricci; avere più c. che capelli in testa; modo prov., ogni riccio un c., di bambino assai CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN capriccio ka'prit?:o s. m. dall'ant. caporiccio. - 1. voglia improvvisa e bizzarra, spesso ostinata anche se di breve durata: ma che c. ti salta, ora estro, fantasia, , ostinazione, sfizio, fam. ticchio, tosc. uzzolo, voglia. desiderio. ? Espressioni: fare i capricci spec. di bambini, non stare buono fare le bizze, lagnarsi, ostinarsi Definizione Treccani

