Film di René Clair manifesto del cinema dadaista.

Soluzione 8 lettere : ENTRACTE

Curiosità : Film di Rene Clair manifesto del cinema dadaista

Il cinema dadaista è una delle avanguardie del cinema francese degli anni Venti del XX secolo. Il Dadaismo fu uno dei primi movimenti artistici sovversivi ... Significato entracte

Definizione Treccani

