La definizione e la soluzione di: Film noto per l uso della tecnica "bullet time". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MATRIX

Curiosità : Film noto per l uso della tecnica bullet time

alla velocità normale. Il bullet time è in realtà lo sviluppo di una vecchia tecnica fotografica conosciuta come fotografia time-slice ("fetta di tempo") ... Significato matrix

Neologismi (2008) cyber-universo s. m. L’universo virtuale, il mondo della Rete e Andy Wachowski amano restare nell’ombra del film: «Il cyber-universo ci circonda e Matrix lo ha preceduto. Non è più una visionaria cine-creazione. Ognuno può interpretare matrice s. f. dal lat. matrix -icis 'madre; utero'. - 1. ant. organo genitale femminile in cui si sviluppa l'embrione utero. 2. modello per la riproduzione di medaglie, monete, ecc., che da una forma negativa, in cavo o in rilievo, consente di ottenere un'impronta, in positivo, su un Definizione Treccani

