La definizione e la soluzione di: Film di Melville con Jean Paul Belmondo del 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPIONE

Curiosità : Film di Melville con Jean Paul Belmondo del 1962

Jean-Paul Belmondo (Neuilly-sur-Seine, 9 aprile 1933 – Parigi, 6 settembre 2021) è stato un attore francese. Figlio di Paul Belmondo, uno scultore francese ... Significato spione

spïóne s. m. (f. -a) dal francone *speho; cfr. spia altrui o comunque quanto si vorrebbe tenere riservato o nascosto: è proprio uno s., una spiona; non fidarti di quello s.; fare lo s.; entrò a chieder la carità, dando in spione spi'one s. m. dal francone ?speho f. -a, spreg. - chi cerca di venire in possesso di notizie riguardanti altre persone allo scopo di riferirle a chi possa valersene per punire o danneggiare le persone interessate ? SPIA 1. a. Definizione Treccani

