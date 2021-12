La definizione e la soluzione di: Film del 1969 di Pier Paolo Pasolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORCILE

Curiosità : Film del 1969 di Pier Paolo Pasolini

Disambiguazione – "Pasolini" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Pasolini (disambigua). Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – ... Significato porcile

porcile s. m. der. di porco, sul modello di ovile; in lat. il porcile era chiamato di pochi suini. Frequente l’uso fig., per indicare un luogo particolarmente sporco, disordinato, trasandato: questa stanza è un p.; hanno ridotto l’appartamento a un porcile. porcile s. m. der. di porco. - 1. zoot. costruzione rustica per il ricovero e l'allevamento dei maiali porcareccia, non com. porcilaia, stabbiolo, stalletto, stalluccio, ? pop., non com. troiaio. 2. fig., spreg. luogo particolarmente sporco e disordinato chiavica, non com. Definizione Treccani

