La definizione e la soluzione di: In un film australiano è la regina del deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRISCILLA

Curiosità : In un film australiano e la regina del deserto

Priscilla, la regina del deserto (musical). Priscilla, la regina del deserto (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) è un film australiano del 1994 ... Significato priscilla

priscilliano agg. – Scrittura p. (anche assol., la priscilliana), denominazione impropriam. monumentale romana, del tipo quadrato, così detta perché compare spec. nelle catacombe di Priscilla, sulla via Salaria , in iscrizioni che risalgono al 1°-2° secolo e rappresentano Definizione Treccani

