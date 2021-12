La definizione e la soluzione di: Film ambientato su un aereo che trasporta detenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONAIR

Curiosità : Film ambientato su un aereo che trasporta detenuti

dopo che il bus della prigione parte con i falsi detenuti, un agente scopre l'inganno e invia delle pattuglie, ma non riescono a fermare l'aereo, che riparte ... Significato conair

Altre definizioni con film; ambientato; aereo; trasporta; detenuti; In un film di Peter Weir era a Hanging Rock; film del 2013 con Judi Dench e Steve Coogan; Erano brava gente in un film di Giuseppe de Santis; Era all italiana in un film di Pietro Germi; L'Aci in cui è ambientato I Malavoglia; Vi è ambientato Cristo si è fermato ad Eboli; Romanzo di Umberto Eco ambientato ai tempi di Federico Barbarossa; Un capolavoro di Kubrick ambientato in Vietnam; Lavora in aereo , allo stadio, alle fiere... ing; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare; Insegna a pilotare l aereo ; Il pullman che trasporta gli studenti; Lo si trasporta in gasdotti; Accende e trasporta ; La trasporta no l’asino e il mulo; Possono tentarla i detenuti ; Si occupa del reinserimento dei giovani detenuti ; Una pena faticosa per i detenuti : lavori __; detenuti , prigionieri... nelle barche; Cerca nelle Definizioni