La definizione e la soluzione di: Si festeggiano durante il Sukkot in Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPANNE

Curiosità : Si festeggiano durante il Sukkot in Israele

Significato capanne

villàggio s. m. dal fr. ant. village, der. del lat. villa: v. da siepi o palizzate contro eventuali assalti nemici o di animali predatori: un v. di capanne; v. lacustri su palafitte; un v. villanoviano; v. fortificati; v. di strada, che si CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA povero 'p?vero lat. pop. pauper -a -um, class. pauper -eris, comp. di paucus 'poco' e parere 'procacciare, produrre'; propr. 'che produce poco' detto prob., in origine, della terra. 'avanguardia, industrializzato, ricco. c. che manifesta povertà, miseria: abitare in p. capanne misero, modesto, umile, di abito e sim. dimesso. squallido. ? nudo, spoglio Definizione Treccani

