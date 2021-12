La definizione e la soluzione di: Fermo, non in movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMMOTO

Curiosità : Fermo, non in movimento

molecole sono il costituente fondamentale, sia nel suo complesso fermo o in movimento. ^ Energia termica, su ebook.scuola.zanichelli.it. URL consultato ... Significato immoto

immòto agg. dal lat. immotus, comp. di in-2 e motus, grave che immobile): stava l’infelice, immoto; spalancati gli occhi, ma senza sguardo , immobile: Sotto l’etereo padiglion rotarsi Più mondi, e il Sole irradïarli immoto (Foscolo). immoto i'm:?to agg. dal lat. immotus, der. di motus, part. pass. di movere 'muovere', col pref. in- 'in-²', lett. - che non si muove fermo, fisso, immobile, inerte, statico. dinamico, mobile. Definizione Treccani

Altre definizioni con fermo; movimento; fermo ; La pietra che costituisce un punto fermo ; Non stare fermo ; Ostinato, fermo nel proposito; L Alfonso noto politico del movimento 5 Stelle; Un movimento musicale; Ranieri, il mistico che diede vita al movimento dei flagellanti; Il movimento musicale dei Rolling Stones;