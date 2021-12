La definizione e la soluzione di: Fenomeno di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALIGINE

Curiosità : Fenomeno di opacita visiva dovuto a nebbia o fumo

caligine è un fenomeno ottico caratterizzato da opacità dell'atmosfera dovuta a un pulviscolo principalmente secco o fumo, causato da inquinamento o incendio ... Significato caligine

calìgine s. f. dal lat. caligo -ginis. – 1. a. Stato particolare dell’atmosfera la cui trasparenza è fortemente ridotta dalla presenza di finissimo pulviscolo (polvere desertica, ceneri vulcaniche, ecc.), sospeso in quantità molto superiore alla normale. b. Per estens., nebbia, vapori dell’aria in caligine ka'lid?ine s. f. dal lat. caligo -ginis. - 1. a. stato dell'atmosfera la cui trasparenza è ridotta dalla presenza di finissimo pulviscolo ? bruma, foschia, fumo, nebbia, vapore. b. estens. vapori dell'aria in genere nebbia. 2. region. polvere della combustione del carbone Definizione Treccani

