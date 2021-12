La definizione e la soluzione di: Femmina di animale atta alla riproduzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FATTRICE

Curiosità : Femmina di animale atta alla riproduzione

La riproduzione degli uccelli è un ciclo produttivo che si compone di molte fasi, alcune precedenti alla riproduzione vera e propria, altre successive ... Significato fattrice

fattrice s. f. femm. di fattore. – 1. letter. Elemento che concorre a un dato effetto (detto di cosa di genere femm.): la religione, f. di civiltà. 2. Femmina di animale di razza, destinata alla riproduzione. Definizione Treccani

