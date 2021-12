La definizione e la soluzione di: Fare lo spaccone, il fanfarone: fare il __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRADASSO

Curiosità : Fare lo spaccone, il fanfarone: fare il __

Miles gloriosus (Il soldato fanfarone, anche tradotto Il soldato millantatore o Il soldato spaccone) è una commedia di Plauto scritta tra la fine del III ... Significato gradasso

gradasso s. m. dal nome di Gradasso, personaggio temerario e impulsivo dell’Orlando Innamorato di M. M. Boiardo e dell’ CLASS='testo_corsivo'>Orlando Furioso di L. Ariosto. – Millantatore, smargiasso: fare il gradasso. s. m. dal nome di Gradasso, personaggio temerario e impulsivo dell'Orlando Innamorato di M. M. Boiardo e dell'Orlando Furioso di L. Ariosto. - chi si vanta di imprese e abilità inesistenti: fare il g. ammazzasette, fanfarone, pop. gonfiatore, guascone, millantatore, rodomonte, non com Definizione Treccani

