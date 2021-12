La definizione e la soluzione di: Far sì che uno strumento musicale risulti intonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCORDARE

Curiosità : Far si che uno strumento musicale risulti intonato

La viola è uno strumento musicale cordofono della famiglia del violino, nella quale occupa il posto del contralto-tenore, con una tessitura intermedia ... Significato accordare

accordare v. tr. lat. mediev. accordare «conciliare», der. di cor cordis sul modello del sign. 2 a, e più ancora nel sign. 2 d, raccostato a corda (io accòrdo, ecc.). – 1. Mettere d’accordo, conciliare: non sarà difficile a. padre e figlio; a. due partiti opposti, due accordare v. tr. lat. mediev. accordare 'conciliare', der. di cor cordis 'cuore'; nel sign. 2. a, raccostato a corda io accòrdo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. mettere d'accordo: bisticciare, contrastare, discordare, litigare, polemizzare, questionare, scontrarsi. ¦ v. rifl. trovare un accordo, con la prep. con o assol.: a. facilmente con la controparte Definizione Treccani

