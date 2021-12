La definizione e la soluzione di: Fantasia, creatività necessaria agli artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVENTIVA

Curiosità : Fantasia, creativita necessaria agli artisti

poliedrica sul tema del movimento, della luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia nell'infanzia attraverso il gioco. Bruno Munari è figura leonardesca ... Significato inventiva

inventiva s. f. femm. sostantivato dell’agg. inventivo. – 1. La facoltà poeta, commediografo ricco o povero d’i., di molta o scarsa i., di fertile, feconda inventiva. Con sign. analogo, anche nelle arti figurative e in musica: un pittore, uno scultore s. f. femm. sost. dell'agg. inventivo. - capacità fantastica di inventare: avere, non avere i. creatività, estro, fantasia, immaginativa, immaginazione, invenzione. ? INVENTARE Definizione Treccani

