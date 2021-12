La definizione e la soluzione di: Fandonia, bugia di origine musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FROTTOLA

Curiosità : Fandonia, bugia di origine musicale

Significato frottola

fròttola s. f. prob. der. di frotta. – 1. Componimento letterario di origine sec. 15°; fu coltivata da poeti-cantori che componevano frottole in stile monodico, e da musicisti di fama le cui frottole in stile polifonico (spesso su testi del Petrarca o di frottola 'fr?t:ola s. f. prob. der. di frotta. - cosa non vera: raccontare una f.; tutte f.! fam. balla, bubbola, bugia, ciancia, falsità, fam. fandonia, fanfaluca, lett. fola, non com. frasca, invenzione, menzogna, fam. palla, panzana, non com. pispola, storia. verità, vero. Definizione Treccani

