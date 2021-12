La definizione e la soluzione di: Famoso monumento a Washington: Lincoln __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEMORIAL

Curiosità : Famoso monumento a Washington: Lincoln __ ing

memorial ‹mimòoriël› s. ingl. (pl. memorials ‹mimòoriël?›), usato in ital. al masch. – Termine equivalente all’ital. memoriale (come sost.), indicante in genere ogni avvenimento, cerimonia, scritto, opera che ha per fine di ricordare o Definizione Treccani

