La definizione e la soluzione di: Famiglia giudaica che si oppose all ellenizzazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACCABEI

Curiosità : Famiglia giudaica che si oppose all ellenizzazione

dominazione greca. Il partito politico ebraico degli Asidei si oppose sia all'ellenizzazione che alla rivolta, ma alla fine diede il suo supporto ai Maccabei ... Significato maccabei

màcabro (raro macàbro) agg. dal fr. macabre, dalla locuz. danse l’esistenza dell’espressione lat. attestata nel sec. 15° chorea Machabaeorum «danza dei Maccabei». – 1. Propriam., nella locuz. danza m., detto di una raffigurazione della morte Definizione Treccani

Altre definizioni con famiglia; giudaica; oppose; ellenizzazione; La famiglia stramba con Gomez e Morticia; famiglia di uccelli predatori come le aquile; Particelle elementari della famiglia dei fermioni; Margaret... in famiglia ; Si oppose a Serse; La oppose ro i partigiani; Indigeni cileni che si oppose ro ai conquistadores; Giacomo: si oppose al fascismo; Cerca nelle Definizioni