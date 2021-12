La definizione e la soluzione di: Fallito golpe di Monaco del novembre 1923. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PUTSCH

Curiosità : Fallito golpe di Monaco del novembre 1923

nel fallito putsch della birreria di Monaco nel 1923, organizzato da Ernst Röhm insieme a Hitler ed al generale Erich Ludendorff. Il fallito colpo di Stato ... Significato putsch

Putsch ‹puc› s. m., ted. voce di origine dial. svizz. (propr. «spinta, colpo»), di formazione onomatopeica (pl. Putsche ‹pùcë›). – Sommossa, colpo di mano di un gruppo politico armato per impadronirsi del potere: il P. di Monaco del novembre 1923. o, all'ital., putsch s. m., ted. voce di origine dial. svizz. propr. 'spinta, colpo', di formazione onomatopeica. - polit. sedizione e sovvertimento dell'ordine statale effettuato da gruppi politici armati colpo di stato, golpe, pronunciamento militare, pronunciamiento. ? complotto Definizione Treccani

Nel basket recupero palla dopo un canestro fallito ; E' fallito ... volutamente; fallito nello scopo; Reato commesso dall'imprenditore fallito che lede i diritti dei creditori; Ridicolo e velleitario... come un golpe da __; L'Operazione del golpe contro Hitler del 1944; Il Salvador presidente cileno caduto in un golpe ; Nato a monaco di Baviera il 3 agosto 1975, il personaggio è un arbitro interazionale di calcio; Fra Mario e... monaco ; Scorre a monaco di Baviera; La tipica festa autunnale di monaco di Baviera; Diminutivo di Nicola | Martedì 30 novembre 2021; Quartiere cittadino | Martedì 30 novembre 2021; Un colore del semaforo | Martedì 30 novembre 2021; Croce Rossa Italiana | Martedì 30 novembre 2021; Vi si firmò la pace tra Turchia e Intesa nel 1923 ;