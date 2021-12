La definizione e la soluzione di: Fallimento finanziario ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEFAULT

Curiosità : Fallimento finanziario ing

contributo finanziario dello Stato. Questa crisi sta provocando un movimento a favore di una migliore regolamentazione del sistema bancario e finanziario. Negli ... Significato default

default ‹difòolt› s. ingl. dal fr. défaut «difetto», usato di una banca o di un paese nei confronti di obbligazioni o debiti: dichiarare default. 2. In informatica, condizione operativa automaticamente selezionata da un programma o da un Definizione Treccani

Altre definizioni con fallimento; finanziario; Un'intesa che spesso evita il fallimento dell’azienda; Un fallimento negli affari; Funzionario che segue un fallimento ; Clamoroso fallimento finanziario; Il quartiere finanziario di Parigi; Istituto finanziario ; Tracollo finanziario ; Un titolo finanziario in alternativa alle azioni; Cerca nelle Definizioni