La definizione e la soluzione di: È Fair la nota rivista di moda e spettacolo.

Soluzione 6 lettere : VANITY

Curiosità : e Fair la nota rivista di moda e spettacolo

1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. Il brand Valentino produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e pret-a-porter ... Significato vanity

Neologismi (2008) omoaffettività s. f. inv. Sentimento di affetto e di innamoramento nei confronti di persone dello stesso delle realtà gay». Ha dichiarato la sua «omoaffettività» in un’intervista al settimanale «Vanity fair», in edicola oggi: «Sono rimasto fermo sull’eterosessualità per un po’, poi Definizione Treccani

