La definizione e la soluzione di: Facoltà antenata di Scienze della Formazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAGISTERO

Curiosità : Facolta antenata di Scienze della Formazione

professore associato di Filosofia della scienza presso la facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ... Significato magistero

magistèro (letter. magistèrio) s. m. dal lat. magisterium, der. di illuminato. b. Titolo di scuole o facoltà universitarie: Facoltà di m. (o assol. Magistero), denominazione, fino al 1995 (e da allora denominata Facoltà di scienze della formazione s. m. dal lat. magisterium, der. di magister 'maestro¹'. - 1. autorità e opera di maestro e, anche, la professione stessa dell'insegnare: l'indiscusso m. di uno studioso ? ammaestramento, insegnamento, scuola. 2. fig. grande capacità nello svolgere un'attività: m. del pennello, dello Definizione Treccani

Altre definizioni con facoltà; antenata; scienze; della; formazione; Hanno varie facoltà ; Le facoltà del sensitivo; facoltà di parlare lingua; Comprende diverse facoltà ; La nostra antenata ... per Darwin; Una rete considerata l'antenata di Internet; antenata dell'odierna assicurazione sulla vita; Sfera ad anelli antenata del mappamondo; In scienze della comunicazione c'è quella setting; Nelle scienze naturali è tra il tipo e l'ordine; Maestro di scienze occulte; Vi si trova la Città delle arti e delle scienze ; Se di lasagne, è un classico della cucina emiliana; La legge romana che potenziò i concili della plebe; Il Francis criminale della mala milanese anni 70; L Arnaldo autore della Lancia di luce a Terni; Così è il circo... dell informazione di massa; La formazione dei monti in geologia; formazione militare romana; Lo è una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasformazione ; Cerca nelle Definizioni