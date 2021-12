La definizione e la soluzione di: Facilita il travaso di liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMBUTO

Curiosità : Facilita il travaso di liquidi

secolo il carbone è stato gradualmente soppiantato dai combustibili liquidi; ciò ha richiesto la sostituzione del focolare con un apparato capace di iniettare ... Significato imbuto

imbuto s. m. lat. *imbutum, da imbutus part. pass. di imbuere rifiuto; con l’eliminazione dell’acqua, l’animale riceve una spinta in avanti, per cui l’imbuto funziona anche da organo locomotore. 4. Unità di misura di superficie (pari a m2 249 CATEGORIA: ALIMENTAZIONE infundibolo infun'dibolo o infundibulo s. m. dal lat. infundibulum 'imbuto'. - archeol. vaso conico, munito di foro, usato presso gli antichi Greci e Romani ? imbuto. Definizione Treccani

Altre definizioni con facilita; travaso; liquidi; Il sistema antibloccaggio dell'ABS la facilita ; Elementi che facilita no la vita, agi; Inserire un condotto che facilita la respirazione; Diffusa app che facilita gli incontri; Depositi per liquidi ; Sacchi contenenti liquidi ; Ha un indicatore a cristalli liquidi ; Una forma di iniezione di liquidi tà da parte delle banche centrali; Cerca nelle Definizioni