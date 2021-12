La definizione e la soluzione di: Evita che il libro... prenda freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERTINA

Curiosità : Evita che il libro... prenda freddo

del Freddo per avergli ucciso il fratello, ma avrà la peggio. Il Freddo si inietterà del sangue infetto procuratogli da Donatella per passare il resto ... Significato copertina

copertina (ant. e settentr. covertina, limitatamente ai sign. 1 a e 3) c. (calco dell’ingl. cover girl), ragazza dotata di particolare bellezza che appare fotografata sulla copertina di una rivista, di un rotocalco e sim. c. fig. Breve servizio di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE copertina ant. e settentr. covertina s. f. dim. di coperta. - foglio esterno di carta o di cartoncino che copre un quaderno, un libro, una rivista e sim. non vistosa la cui foto compare spesso sulla copertina di alcune riviste cover girl, pin-up girl. ? fotomodella; storia da copertina storia a cui si riferisce la fotografia Definizione Treccani

Altre definizioni con evita; libro; prenda; freddo; L hanno evita ta i finalisti; Che tende ad evita re un danno; Le evita chi sta nel suo brodo; evita re di nutrirsi; Il terzo libro della Bibbia cristiana; È rampante in un libro di Italo Calvino; Elenco di titoli nel libro il dito più sensibile; Un libro di Victor Hugo: Notre-Dame __; Quello dei rettili... è freddo ; Ristora chi è infreddo lito; Così viene definito un freddo molto rigido; Quasi morto dal freddo ; Cerca nelle Definizioni