La definizione e la soluzione di: Evento luttuoso con molte vittime.

Soluzione 6 lettere : STRAGE

Curiosità : Evento luttuoso con molte vittime

1693 alle ore 21 circa con epicentro tra Melilli e Sortino. Crollarono numerosi edifici un po' dappertutto e vi furono vittime, altri edifici si lesionarono ... Significato strage

strage s. f. dal lat. strages, affine a sternere «abbattere» (part. pass. stratus). la vendemmia Se ne prepara! (Caro). In senso fig., per lo più in tono scherz., fare strage di cuori, fare innamorare di sé molte persone. 3. fig., fam. ma poco com. Grande quantità strage s. f. dal lat. strages, affine a sternere 'abbattere'. - 1. uccisione violenta di molte persone o animali: fare una s.; la s. degli innocenti carnaio, carneficina, ecatombe, macello, massacro, scempio, sterminio, strazio. eccidio, genocidio. 2. alta mortalità di persone o anche di Definizione Treccani

