La definizione e la soluzione di: Eva nacque da quella di Adamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COSTOLA

Curiosità : Eva nacque da quella di Adamo

di Adamo ed Eva e fratello di Caino e Abele, i soli loro altri figli citati per nome dalla Bibbia. Secondo la Genesi Set nacque dopo l'uccisione di Abele ... Significato costola

còstola s. f. lat. tardo costula, dim. di costa. – 1. alla superficie di un organo, per es. sui frutti delle ombrellifere. b. Costole d’asino, erba perenne delle composite liguliflore (Hypochoeris radicata), comune negli incolti di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE costola 'k?stola s. f. lat. tardo costula, dim. di costa. - 1. anat. ognuna delle ossa di forma allungata, piatta e incurvata della gabbia toracica costa. ? inseguire ø, pedinare ø, tallonare ø, tampinare ø; rompere o spianare le costole di qualcuno fam. conciare per le feste, malmenare ø, picchiare ø. 2. parte Definizione Treccani

Altre definizioni con nacque; quella; adamo; Vi nacque ro san Francesco e santa Chiara; Vi nacque Ada Negri; nacque a Rotterdam; Vi nacque Padre Pio; quella dei Quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; quella dello stadio non è politica; Su quella sanitaria c è il codice fiscale; La compagna di adamo ; Punì adamo ed Eva; Celebre affresco di Michelangelo: La __ di adamo ; Quello originale fu commesso da adamo ed Eva; Cerca nelle Definizioni