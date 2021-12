La definizione e la soluzione di: Età che va convenzionalmente dal 476 al 1492. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEDIOEVO

Curiosità : Eta che va convenzionalmente dal 476 al 1492

vedi Impero (disambigua). Un impero (dal latino imperium, "potere militare", "potere coercitivo") è convenzionalmente un'entità statale costituita da un ... Significato medioevo

medioèvo (o mèdio èvo; di questo periodo storico fu l’espressione: l’arte, la pittura, la letteratura del medioevo. Con riferimento ad altre civiltà, m. ellenico, il periodo storico dell’antica Grecia CATEGORIA: EPOCHE STORICHE medioevo medjo'?vo o Medio Evo s. m. comp. di medio e evo, solo al sing. - stor. anche con iniziale maiusc., periodo intermedio tra la fine dell'età antica e l'inizio dell'età moderna età di mezzo. ? Locuz. prep.: fig., da medioevo di cosa, atteggiamento e sim. che si considerano invecchiati e inattuali e ? MEDIEVALE Definizione Treccani

