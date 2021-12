La definizione e la soluzione di: Estrarre, ma anche camminare in passerella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SFILARE

Curiosità : Estrarre, ma anche camminare in passerella

Scott riuscì ad estrarre gradualmente il campione dal terreno. I due astronauti dovettero impiegare ulteriore tempo per tentare di romperlo in pezzi affinché ... Significato sfilare

sfilare1 v. tr. nelle accezioni 1 e 2, der. di infilare, per sostituzione del pref. s- : s. il filo dall’ago, e assol. s. l’ago; s. le allodole dallo spiedo; s. o sfilarsi l’anello dal dito; estens., s. il rosario, recitare la devozione facendo passare a uno a uno i sfilare¹ nelle accezioni del tr., der. di infilare, per sostituzione del pref. s- nel sign. 1 a in-¹; nelle accezioni dell'intr. pron., der. di filo, col pref. s- nel sign. 4 qualcosa a qualcuno con destrezza, con la prep. a del secondo arg.: ha sfilato il portafoglio al vicino volg. fottere, pop. fregare, fam. graffiare, fam. grattare, lett Definizione Treccani

