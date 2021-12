La definizione e la soluzione di: Essere degni di ottenere qualcosa di buono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MERITARE

Curiosità : Essere degni di ottenere qualcosa di buono

il rispetto della realtà e dove anche la tecnologia può essere posta al servizio di qualcosa di più importante per modificare il mondo interiore. In questa ... Significato meritare

meritare (poet. mertare) v. tr. dal lat. meritare, der. di meritus, che ha avuto, la sorte che gli è capitata e sim.; e ora che cosa ti meriteresti, rivolgendosi a chi ha fatto qualche danno o qualche birichinata. d. Nell’uso fam., ha talvolta meritare poet. mertare v. tr. dal lat. meritare, der. di meritus, part. pass. di merere 'meritare, acquistare, guadagnare' io mèrito, ecc.. - 1. essere di ottenere, in senso sia positivo sia negativo, anche nella forma meritarsi: m. gratitudine; m. un rimprovero guadagnarsi. procurarsi. demeritare. ? Espressioni: non merita Definizione Treccani

Altre definizioni con essere; degni; ottenere; qualcosa; buono; Un ruolo del baseball può essere libero; Habitat di un essere vivente natura, paesaggio; Copertura superiore di edifici, può essere a volta; Può essere stagionato, spalmabile o a pasta filata; degni di considerazione; degni di elogio; degni di credito... come degli amici; Estromettere gli indegni ; Vi partecipano gli attori per ottenere una parte; Le api lo elaborano per ottenere il miele; Ricavare, ottenere ; La capacità di ottenere i risultati voluti; Esibire qualcosa per vantarsi; Il gruppo di 50 Special e qualcosa di grande; Addossare la responsabilità, accusare di qualcosa ; Aspirare a qualcosa , bramare; Fu detto il Papa buono ; Se è buono ... si rifiuta; buono da agenzie turistiche; Un... poco di buono ; Cerca nelle Definizioni