La definizione e la soluzione di: Si esprime se si vede una stella cadente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DESIDERIO

Curiosità : Si esprime se si vede una stella cadente

"Pirata Sonnacchioso", sbraita che vuole dormire. Flapjack vede una stella cadente, ed esprime il desiderio che Scrocchio dorma, e così accade. Il corto ... Significato desiderio

desidèrio (ant. disidèrio e desidèro) s. m. dal lat. i proprî d.; manifestare un d., o il d. di ; avere d. di mangiare, di bere; Il desiderio di poter contare Sul pane, almeno, e un po’ di povera lietezza (Pasolini); d. di gloria desiderio desi'd?rjo ant. disiderio s. m. dal lat. desiderium, der. di desiderare 'desiderare'. - 1. a. sentimento intenso del possesso o dell'attuazione non com. aborrimento, avversione. disgusto, ribrezzo, ripugnanza. ? Espressioni: pio desiderio speranza vana, impossibile e sim. chimera, illusione, miraggio, sogno, utopia Definizione Treccani

