La definizione e la soluzione di: Esprime la potenza di una fornitura elettrica.

Soluzione 8 lettere : KILOWATT

Curiosità : Esprime la potenza di una fornitura elettrica

anomalie nella fornitura di energia elettrica normalmente utilizzata (come cali di tensione e blackout), finanche per erogare costantemente una forma d'onda ... Significato kilowatt

kìloton, kilovòlt, kilovòltmetro, kìlowatt, kilowattóra: v. chiloton, chilovolt, chilovoltmetro, chilowatt, chilowattora. kilo- dal fr. kilo-, adattam. del gr. khíloi 'mille'. - 1. Primo elemento simbolo: k- che, anteposto al nome o al simbolo di un'unità di misura del Sistema Internazionale, ne moltiplica il valore per mille per es., kilowatt kW, pari a 1000 watt. Per qualche unità di largo uso corrente è consentito, al di fuori dell'ambito tecnico-scientifico, di Definizione Treccani

Altre definizioni con esprime; potenza; fornitura; elettrica; In chiesa, ma non solo, esprime gioia; Quella di Hubble esprime l espansione cosmica; Si esprime se si vede una stella cadente; Come le stelle a cui esprime re i nostri desideri; Raggiunsero la massima potenza con Cangrande I; Unità di potenza elettrica; Spara bombe di ridotta potenza ; Una potenza di dieci; Un pezzo della fornitura ; La fornitura di energia agli utenti; Una fornitura come i banchetti nuziali ing; fornitura , equipaggiamento; La pantofola... elettrica ; Unità di misura della resistenza elettrica ; Una scarica elettrica ; Una... scopa elettrica ; Cerca nelle Definizioni