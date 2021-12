La definizione e la soluzione di: Esibire qualcosa per vantarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSTENTARE

Curiosità : Esibire qualcosa per vantarsi

per indicare qualcosa che è stato alterato al fine di soddisfare interessi di parte. A doppio taglio Qualcosa che ha degli effetti nocivi anche per chi ... Significato ostentare

ostentare v. tr. dal lat. ostentare, intens. di ostendere «mostrare» (dal part. pass. , i proprî meriti; o. lusso, ricchezze; gira per il paese ostentando la sua nuova motocicletta; ostentava al polso una vistosa catena d’oro; o. indifferenza, stupore, disprezzo v. tr. dal lat. ostentare, intens. di ostendere 'mostrare' io ostènto, ecc.. - mostrare con spirito esibizionistico cose materiali oppure qualità e sentimenti: o. ricchezze, indifferenza esibire, fare sfoggio di, mettere in mostra, sbandierare, sfoggiare, elencando sciorinare. fare Definizione Treccani

