La definizione e la soluzione di: Esacerbare, peggiorare.

Soluzione 9 lettere : INASPRIRE

caratterizzata da debolezza muscolare e affaticabilità; ed il Lorazepam può esacerbare questi sintomi. Gravidanza e allattamento: il Lorazepam, se assunto nel ... Significato inasprire

inasprire (ant. innasprire) v. tr. der. di aspro1 ( aspro: le sofferenze della popolazione si vanno inasprendo; il combattimento s’inasprì; il contrasto s’inasprisce; il suo carattere s’è inasprito in questi ultimi tempi. Riferito a inasprire ant. innasprire der. di aspro, col pref. in-¹ io inasprisco, tu inasprisci, ecc.. - ¦ v. tr. 1. rendere più acerbo, doloroso qualcosa qualcosa pesante, insopportabile: i. le pene, le tasse aumentare, rincrudire. alleggerire, diminuire, ridurre. ¦ inasprirsi v. intr. pron. 1. diventare aspro: il vino si è Definizione Treccani

