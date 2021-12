La definizione e la soluzione di: Erano verdi in un film bellico con John Wayne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERRETTI

Curiosità : Erano verdi in un film bellico con John Wayne

Berretti verdi (The Green Berets) è un film di guerra del 1968, ambientato durante la guerra in Vietnam, diretto, interpretato e prodotto da John Wayne, una ... Significato berretti

