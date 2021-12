La definizione e la soluzione di: Lo erano i guerrieri giaguaro e i guerrieri aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AZTECHI

Curiosità : Lo erano i guerrieri giaguaro e i guerrieri aquila

I guerrieri giaguaro (Nahuatl: ocelotl) erano uno dei due gruppi di guerrieri scelti dell'esercito azteco, insieme ai guerrieri aquila. I guerrieri giaguaro ... Significato aztechi

‹ast-› s. f. lat. scient. Azteca, dal nome della popolazione degli Aztechi. – Genere di formiche dell’America Centr. e Merid., della sottofamiglia dolicoderini, che fabbricano nidi di cartone sulle piante con il legno tenero degli alberi morti, finissimamente triturato e impastato con la saliva Definizione Treccani

