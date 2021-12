La definizione e la soluzione di: Erano brava gente in un film di Giuseppe de Santis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ITALIANI

Curiosità : Erano brava gente in un film di Giuseppe de Santis

Giuseppe De Santis (Fondi, 11 febbraio 1917 – Roma, 16 maggio 1997) è stato un regista, sceneggiatore, critico cinematografico e docente italiano, tra ... Significato italiani

Neologismi (2008) effetto moviola loc. s.le m. Procedere rallentato, con la possibilità specie in via di assopimento, si vergognassero per quel che vedevano. E invece gli italiani vedevano uno scontro fra due concezioni della democrazia, fra due fronti, e facevano il italofilo ita'l?filo comp. di italo- e -filo. - ¦ agg. che simpatizza per gli italiani anti-italiano, italofobo. ¦ s. m. f. -a chi è italofilo italofobo. Definizione Treccani

Altre definizioni con erano; brava; gente; film; giuseppe; santis; Il liquore allo zafferano ... da premio letterario; Lo erano per esempio Ulisse e Telemaco; Così erano le Antille dei Paesi Bassi; Lo erano i guerrieri giaguaro e i guerrieri aquila; Nella Grecia antica era un componimento che celebrava le gesta degli dèi e degli eroi; Riacutizzarsi di una malattia che sembrava guarita; La brava Saluzzi; Una brava nuotatrice; Una pianta... detergente ; Pungente presa in giro; Lo è un agente infiltrato: sotto __; Furiosa e travolgente ; In un film di Peter Weir era a Hanging Rock; film del 2013 con Judi Dench e Steve Coogan; film ambientato su un aereo che trasporta detenuti; Era all italiana in un film di Pietro Germi; Così fu chiamato l apostolo giuseppe di Cipro; Un letterato come giuseppe Ungaretti; Una celebre commedia di giuseppe Adami; Film del 2009 di giuseppe Piccioni; santis simo con due lettere; Grigi... e pesantis simi; santis simo... nelle abbreviazioni; Quelli finanziari... appesantis cono i bilanci; Cerca nelle Definizioni